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Адвокат Фадеева: «Ему сделали сложную операцию на сердце» 

Рамблер 27 минут назад
Адвокат Фадеева: «Ему сделали сложную операцию на сердце»
Фото: РИА Новости
Максим Фадеев перенёс сложную операцию на сердце и в результате сильно похудел, сообщил изданию Starhit адвокат продюсера Сергей Жорин. По его словам, состояние здоровья музыканта ухудшилось на фоне судебных споров с его бывшими подопечными — Наргиз и Олегом Майями.
Жорин отметил, что в конце октября у 51-летнего Максима Фадеева было диагностировано предынфарктное состояние. Прибывшие по вызову медики пришли к выводу, что у музыканта случился приступ ишемической болезни из-за нервного перенапряжения. Адвокат отметил, что продюсера «опустошил» конфликт с экс-артистами его лейбла — Наргиз и Олегом Майями.
«То, что делали некоторые из его артистов — это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел», — подчеркнул Жорин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось видеообращение Максима Фадеева, который заявил, что уволил всех артистов своего лейбла Malfa. Он добавил, что весь контент был отдан в безвозмездное пользование всем музыкантам, кроме двоих (Наргиз и Олег Майями), с которыми ведутся судебные споры. Причиной перемен на своем лейбле Фадеев назвал желание полностью реструктуризировать его внутренний посыл — превратить из масс-маркета в «очень маленькую, емкую, дорогую, абсолютно эксклюзивную компанию», которая будет предлагать не многих артистов сразу, а, «может быть», одного-двух в год. Фадеев подчеркнул, что изменения поспособствуют производству более качественного продукта, и пожелал всем своим артистам всего самого лучшего.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Сергей Жорин
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