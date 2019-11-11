Адвокат Фадеева: «Ему сделали сложную операцию на сердце»

Максим Фадеев перенёс сложную операцию на сердце и в результате сильно похудел, сообщил изданию Starhit адвокат продюсера Сергей Жорин . По его словам, состояние здоровья музыканта ухудшилось на фоне судебных споров с его бывшими подопечными — Наргиз и Олегом Майями.

Жорин отметил, что в конце октября у 51-летнего Максима Фадеева было диагностировано предынфарктное состояние. Прибывшие по вызову медики пришли к выводу, что у музыканта случился приступ ишемической болезни из-за нервного перенапряжения. Адвокат отметил, что продюсера «опустошил» конфликт с экс-артистами его лейбла — Наргиз и Олегом Майями.

«То, что делали некоторые из его артистов — это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел», — подчеркнул Жорин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось видеообращение Максима Фадеева, который заявил, что уволил всех артистов своего лейбла Malfa. Он добавил, что весь контент был отдан в безвозмездное пользование всем музыкантам, кроме двоих (Наргиз и Олег Майями), с которыми ведутся судебные споры. Причиной перемен на своем лейбле Фадеев назвал желание полностью реструктуризировать его внутренний посыл — превратить из масс-маркета в «очень маленькую, емкую, дорогую, абсолютно эксклюзивную компанию», которая будет предлагать не многих артистов сразу, а, «может быть», одного-двух в год. Фадеев подчеркнул, что изменения поспособствуют производству более качественного продукта, и пожелал всем своим артистам всего самого лучшего.