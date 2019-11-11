Малышева прокомментировала свое поведение в аэропорту

Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

Елена Малышева опровергла информацию о том, что ее заметили пьяной в аэропорту, и пригрозила подать в суд.

В беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" она назвала слухи вопиющей ложью и отметила, что не пьет и не курит.

"Они вообще для подлинности могли бы написать, что я пила, ругалась матом и голая танцевала на столе", — заявила Малышева, пригрозив подать в суд на все издания, которые рассказали о якобы имевшем место инциденте.

"И видео, на которое все ссылаются — просто надо иметь воспаление сознания! "Шаталась и билась о двери" написано! Посмотрите видео, где "я билась о двери", и вы будете еще в большем шоке от того, что людям это мерещится", — негодует телезвезда.

Ранее СМИ обратили внимание на видео, опубликованное в соцсетях. На нем женщина, похожая на телеведущую, не может выйти из лифта в аэропорту Краснодара.