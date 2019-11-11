Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту 

Газета.Ru 57 минут назад
Малышева прокомментировала свое поведение в аэропорту
Фото: ТАСС
Елена Малышева опровергла информацию о том, что ее заметили пьяной в аэропорту, и пригрозила подать в суд.
В беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" она назвала слухи вопиющей ложью и отметила, что не пьет и не курит.
"Они вообще для подлинности могли бы написать, что я пила, ругалась матом и голая танцевала на столе", — заявила Малышева, пригрозив подать в суд на все издания, которые рассказали о якобы имевшем место инциденте.
"И видео, на которое все ссылаются — просто надо иметь воспаление сознания! "Шаталась и билась о двери" написано! Посмотрите видео, где "я билась о двери", и вы будете еще в большем шоке от того, что людям это мерещится", — негодует телезвезда.
Ранее СМИ обратили внимание на видео, опубликованное в соцсетях. На нем женщина, похожая на телеведущую, не может выйти из лифта в аэропорту Краснодара.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Газета.Ru: последние новости
Популярный артист погасил долг Фриске Популярный артист погасил долг Фриске Лобода оконфузилась на "Золотом граммофоне" Лобода оконфузилась на "Золотом граммофоне" Шнуров рассказал о возможной замене фронтмена "Ленинграда" Шнуров рассказал о возможной замене фронтмена "Ленинграда" 
Теги:
Шоу-бизнес , Общество , Елена Малышева , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы 4
Соколова заключили под стражу
Соколова заключили под стражу
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы 1
В Подмосковье объявился кислотный маньяк
В Подмосковье объявился кислотный маньяк 10
Обнаружено тело жертвы Соколова
Обнаружено тело жертвы Соколова 1
Видео
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
00:20
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
Шоу-бизнес
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
01:35
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
Шоу-бизнес
«Дело Голунова» стало секретным
00:51
«Дело Голунова» стало секретным
Происшествия
Асмус пригрозили кровавой расправой
01:23
Асмус пригрозили кровавой расправой
Шоу-бизнес
Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки
01:22
Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки
Происшествия
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Соколов разрыдался в суде
00:19
Соколов разрыдался в суде
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение