«Обобрал до нитки»: Волочкова вспомнила «бывших»

Волочкова призналась об отношении к Пугачёвой и рассказала о своих мужчинах. Видео

По словам артистки, она буквально боготворит примадонну отечественной эстрады. Волочкова также рассказала, что старается брать пример с Аллы Борисовны, которая не обращает внимания на гадости, выплёскиваемые в интернет её завистниками. По словам танцовщицы, она учит тому же свою дочь Ариадну, когда та переживает по поводу травли, которую балерине периодически устраивают в сети.