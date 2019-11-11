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Волочкова призналась об отношении к Пугачёвой и рассказала о своих мужчинах. Видео 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
«Обобрал до нитки»: Волочкова вспомнила «бывших»
Фото: РИА Новости
Танцовщица Анастасия Волочкова призналась в особом отношении к Алле Пугачёвой. Об этом бывшая балерина Большого театра поведала в большом интервью изданию «Дни.ру».
По словам артистки, она буквально боготворит примадонну отечественной эстрады. Волочкова также рассказала, что старается брать пример с Аллы Борисовны, которая не обращает внимания на гадости, выплёскиваемые в интернет её завистниками. По словам танцовщицы, она учит тому же свою дочь Ариадну, когда та переживает по поводу травли, которую балерине периодически устраивают в сети.
Волочкова также рассказала о мужчинах, которые окружали её раньше и близки с ней сейчас. По признанию Анастасии, самая большая ее любовь — бизнесмен Сулейман Керимов, который озолотил артистку. К отцу единственной дочери — предпринимателю Игорю Вдовину — она относится совершенно иначе, поскольку тот, по словам Волочковой, «обобрал её до нитки», живя за счёт артистки.
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Теги:
Шоу-бизнес , Сулейман Керимов , Игорь Вдовин , Анастасия Волочкова , Алла Пугачева
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