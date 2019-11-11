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Проблемы с сердцем: Данилко стало плохо на съемках 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Проблемы с сердцем: Данилко стало плохо на съемках
Фото: globallookpress.com
Украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, стало плохо во время съемок новогоднего шоу на украинском телевидении. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на издание Clutch.
Сообщается, что Данилко почувствовал недомогание еще до начала съемок. Когда артист прибыл на студию, он выглядел бледным и с трудом разговаривал. После каждого номера его костюм становился полностью мокрым. Шоумену приходилось уходить в гримерку и переодеваться. После окончания съемок блока номеров с его участием он ушел в гримерку и закрылся там на несколько часов.
Позже представители Данилко заявили, что он перенес блокаду сердца — состояние, при котором у человека резко сокращается сердечный ритм. Врачам пришлось ввести артисту ряд препаратов, после чего он стал чувствовать себя лучше.
По информации Clutch, Андрей Данилко давно испытывает проблемы со здоровьем.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Данилко
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