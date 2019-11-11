Ольга Рапунцель подтвердила беременность

Участница «Дом-2» Ольга Рапунцель беременна

Яркая участница реалити шоу Ольга Рапунцель подтвердила свою вторую беременность. До недавних пор ходили слухи о том, что Ольга готовится стать мамой во второй раз. Однако, по началу, она никак не комментировала разгулявшиеся сплетни, а затем и вовсе их опровергла.

Подписчики участницы в Instagram отмечали не раз, что девушка заметно набрала в весе и стала относительно спокойнее. Ведь с именем Ольги Рапунцель первой возникает ассоциация со словом скандал. И вот на днях Рапунцель подтвердила, что она готовится подарить своему мужу Дмитрию Дмитренко второго ребёнка. Заявление девушка сделала в ходе шоу « Бородина против Бузовой».

Телезвезда подчеркнула, что они с супругом очень рады важному событию и с нетерпением ждали момента, когда смогут сообщить об этом всей стране. У Ольги и Дмитрия уже есть маленькая дочь Василиса, которая находится вместе с ними на проекте.