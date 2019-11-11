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Пригожин рассказал о жалобах Михальчик на бившего ее Шульгина 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Пригожин рассказал о жалобах Михальчик на бившего ее Шульгина
Фото: РИА Новости
Александр Шульгин избивал Юлию Михальчик, в результате чего она получила сотрясение мозга, рассказал «СтарХиту» Иосиф Пригожин.
Шульгин — продюсер, композитор, второй муж певицы Валерии и бывший возлюбленный Михальчик, участницы третьего сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд».
Шульгин и Валерия были женаты на протяжении примерно 10 лет. После развода с ним певица не раз упоминала, что тот был агрессивен с ней и тремя их общими детьми, в том числе бил.
Между тем Михальчик на днях, как сообщал «Рамблер», заявила, что для нее Шульгин был «другим», она «ничего такого не видела», в связи с чем ей заявления Валерии кажутся странными. Она высказала мнение, что той не стоило говорить об отце своих детей то, что она говорила.
«Что ее побудило поднять эту тему спустя столько лет?!» — прокомментировал ее слова нынешний муж Валерии Иосиф Пригожин.
Продюсер задался вопросом, кому Михальчик нужна без истории с Валерией, а также рассказал, что та, Михальчик, плакалась ему на то, как Шульгин ее бил, однажды даже нанес ей сотрясение мозга. Теперь же, по его словам, певица «переобулась».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Юлия Михальчик , Александр Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия , StarHit
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