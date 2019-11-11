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«Золотой граммофон» закончился скандалом с Лободой и Басковым 

Рамблер 1 час назад
«Золотой граммофон» закончился скандалом с Лободой и Басковым
Фото: РИА Новости
По словам зрителей, премия «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге стала «посмешищем»: на выступлении Светланы Лободы вышла из строя аппаратура, а Николай Басков вообще не приехал. Об этом сообщает Telegram-канал Super.
По данным канала, вместо заявленных двух часов концерт длился три, артисты «выступали под „фанеру“, а ведущие „вообще вели себя непрофессионально“. Были и технические накладки. Так, во время выступления Светланы Лободы у нее вышла из строя звуковая аппаратура и оторвался микрофон. Певица вынуждена была придерживать его рукой на протяжении всей песни.
"Лобода. Я пришла в большей степени из за нее, но очень и очень непонятно. Это кто был? Она? Если да, то почему не показывали на экране, фотографировать ее запретили. Народ вообще отнесся с непониманием. Отдачи от зала не было, люди даже начали уходить в гардероб за вещами, чтоб потом в очереди не стоять. Уходить с выступления Лободы? Не думала, что это возможно", — делятся впечатлениями зрители в соцсетях.
А певец Николай Басков вообще не вышел на сцену, так как опоздал из-за участия в юбилее Александры Пахмутовой в Москве и не вылетевшего вовремя самолета, отмечает Telegram-канал.
»Рамблер» писал, что ранее в СМИ были опубликованы размеры гонораров отечественных звёзд шоу-бизнеса за выступление на новогодних корпоративах. Возглавил список лидер группы «Ленингард», готовый выступить 31 декабря за 300 тысяч евро (более 21 миллиона рублей). Светлана Лобода просит за участие в корпоративе 70 тысяч евро (около 5 млн рублей), а Николай Басков — 50 тысяч евро (примерно 3,5 миллиона рублей).
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Николай Басков , Светлана Лобода , Александра Пахмутова , Санкт-Петербург
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