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Лолита объяснила увлечение молодыми мужчинами 

Lenta.ru 1 час назад
Лолита объяснила увлечение молодыми мужчинами
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская раскрыла подробности отношений и развода с пятым супругом Дмитрием Ивановым. В эфире передачи «Секрет на миллион» телеканала НТВ она рассказала, почему увлекается молодыми мужчинами.
«Этот брак изначально все назвали мезальянсом (неравным — прим. «Ленты.ру»), поскольку — разница в возрасте. Могу сказать, что я к ней никак не отношусь, поскольку все мои мужчины были младше меня. Ну или старше там на год, два. Тут дело в энергетике — если она у тебя есть, ты можешь позволить себе человека, у которого энергетики достаточно. Если нет, то ты будешь спать с дедушкой. Я не готова была спать с дедушками, поэтому я позволила себе…» — объяснила Лолита.
Артистка подчеркнула, что изначально не собиралась выходить замуж за Иванова, поскольку никто из них не испытывал ярких эмоций по поводу этих отношений. По словам певицы, при знакомстве она приняла его за стриптизера.
Ранее в ноябре Иванов рассказал о причинах разрыва с Лолитой. По его словам, он хотел совместных детей, однако Милявская отказывала ему.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Lenta.ru , НТВ
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