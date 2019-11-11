Супруга Тарасова процитировала жену Гитлера

«Я буду подавать патроны»: супруга Тарасова поддержала мужа цитатой жены Гитлера

Его супруга Анастасия Костенко решила поддержать супруга и опубликовала под этим постом комментарий, который сразу же вызвал недоумение и даже негодование у читателей футболиста.

«Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной… И молча подавать патроны❤️»

Отлично сказано, вот только это немного измененная цитата Евы Браун , которая, как мы все знаем, была женой Адольфа Гитлера. Цитата Анастасии Костенко.

Комментаторы уже обрушились с критикой на супругу футболиста: