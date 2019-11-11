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«Я буду подавать патроны»: супруга Тарасова поддержала мужа цитатой жены Гитлера 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
Супруга Тарасова процитировала жену Гитлера
Фото: Инстаграм
Футболист Дмитрий Тарасов отправился на отдых, об этом он сообщил всем подписчикам своего Instagram-канала, выложил позитивную фотографию из аэропорта.
Его супруга Анастасия Костенко решила поддержать супруга и опубликовала под этим постом комментарий, который сразу же вызвал недоумение и даже негодование у читателей футболиста.
«Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной… И молча подавать патроны❤️»
Отлично сказано, вот только это немного измененная цитата Евы Браун, которая, как мы все знаем, была женой Адольфа Гитлера. Цитата Анастасии Костенко.
Комментаторы уже обрушились с критикой на супругу футболиста:
«Побереги патроны они тебе самой пригодятся. Будешь терпеть всю жизнь? Когда тебе дают леща (пока не беременна)», «Цитата любовницы Гитлера… Тарасовские лещи дают о себе знать», «…молча подавать патроны. Странно, что у счастливой в браке женщины возникают такие мысли в голове: жестокость, агрессия, злоба. Счастливый человек — вот и задумаешься счастлив ли он?!»
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Теги:
Шоу-бизнес , Интернет , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ева Браун
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