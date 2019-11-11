«У нас кризис»: Рудковская о разладе с Плющенко

«У нас кризис»: Рудковская призналась в разладе с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская рассказала о кризисе в отношениях с фигуристом Евгением Плющенко . В новом выпуске шоу «ЯнаСупер» телеведущая и спортсмен признались, что в последнее время перестали друг друга понимать. Общаясь с корреспондентом «Газеты.Ru», Рудковская отказалась комментировать семейные проблемы.

В семье продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко произошел разлад. Общаясь с корреспондентом «Газеты.Ru», телеведущая без объяснения причин отказалась комментировать семейные проблемы. Ранее в новом выпуске шоу «ЯнаСупер» продюсер и спортсмен признались, что причиной кризиса в их отношениях стали разные взгляды на жизнь.

«Яна как была электровеником, так и осталась. А я поменялся, стал иначе смотреть на всю жизнь. Перестал появляться на мероприятиях, люблю быть дома, посмотреть кино, поваляться в кровати», — сказал Плющенко.

Его жена в свою очередь заявила, что фигурист хочет проводить много времени на деревенском участке в Ленинградской области в 200 километрах от Санкт-Петербурга . По словам Рудковской, Плющенко рвется помогать отцу с домашним хозяйством, но не думает о том, что ей необходимо постоянно находиться в Москве на работе.

«Женя совсем не хочет к кабанам, гусям и баранам. У нас кризис, он не понимает, что мне по работе нужно на волне быть, мне нужно постоянное общение», — пожаловалась телеведущая.

После этих слов Плющенко признался, что разные взгляды на образ жизни часто становятся причиной ссор с его женой. Например, однажды он устроил скандал из-за нежелания сопровождать Рудковскую на церемонии вручения одной из премий. Фигурист рассказал, что старается не ходить на мероприятия, где он «не нужен», потому что чувствует себя на них некомфортно.

По мнению Рудковской, в течение последних нескольких лет в характере Плющенко произошли большие перемены: раньше он был «молодым и веселым парнем», который соглашался на любые авантюры, проводил время в компании друзей и любил шумные вечеринки, а теперь предпочитает спокойный отдых. Напомним, что в начале отношений телеведущей был 31 год, а фигуристу исполнилось 24.

Для комфорта супруга Рудковская планировала купить автодом, который будет кстати во время путешествий с гастролями по стране. Однако Плющенко не оценил инициативу жены, заявив, что ему больше нравится проводить время в своем доме в Подмосковье.

Ранее продюсер опубликовала в Instagram расписание дня своего сына Александра, известного под прозвищем Гном Гномыч. Согласно графику, с девяти утра мальчик тренируется, потом выходит на лед и занимается танцами. В 12 часов у него небольшой перерыв на обед и сон, а через полтора часа в расписании снова стоит тренировка. Продюсер отметила, что мальчик не пойдет в школу, а будет учиться на дому с репетиторами.

Также Рудковская заявила, что юный спортсмен уже начал подготовку новой соревновательной программы на следующий сезон под названием «Танго любви». Она отметила, что страстный танец в исполнении ребенка дошкольного возраста может выглядеть странно и призналась в готовности к критике со стороны зрителей.

«Я думаю, что нас закидают камнями за название этого номера — «Танго любви». Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать это чувство? Но я учу сына, чтобы он не обращал на это внимания», — приводит ее слова «Собеседник».

Тем не менее родители юной звезды всегда открыты для экспериментов и уверены, что ребенок занимается своим делом. Отец Гном Гномыча заявил, что планирует воспитать чемпиона, а мать жестко высказалась о представителях других видов спорта.

«Если бы он был бездарь, то пошел бы в футбол. Если бы и в футболе не преуспел, то в хоккей. Или же просто учиться в школу. Но у него талант к фигурному катанию», — сказала Рудковская.

Она также сообщила, что ребенок проводит до семи часов на льду и не покидает каток до тех пор, пока не сможет чисто исполнить разучиваемый элемент. Неудивительно, что по скорости успехов мальчик уже обогнал отца, начав исполнять двойные прыжки в пять лет, в то время как Плющенко-старший осилил их только в семь. Из-за такого стремительного прогресса Рудковская даже высказала опасение по поводу того, что сын может возомнить о себе слишком много.