«Рожала 50 на 50»: Боня рассказала о жизни со Смерфитом

«Рожала 50 на 50»: Боня половину расходов со Смерфитом брала на себя

Виктория Боня на YouTube-шоу «Ходят слухи» призналась, что какое-то время зарабатывала больше своего возлюбленного Алекса Смерфита, который сегодня является миллиардером.

По словам девушки, когда он предложил ей жить вместе, то честно сказал, что пока является начинающим бизнесменом и практически не имеет своих денег. Виктория приняла это спокойно, и сама предложила делить все семейные расходы пополам.

Звезда «Дома 2» сказала, что все-таки «обогатилась» на семье Смерфитов. В ней она получила бесценные знания о том, как нужно вести себя в обществе. По словам девушки, к ней семья относилась прекрасно. А разговоры о том, что ее в ней не приняли — не более, чем досужие домыслы.