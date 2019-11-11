«Рожала 50 на 50»: Боня рассказала о жизни со Смерфитом

«Я об этом никому на рассказывала, но мы жили 50 на 50, и рожала я 50 на 50. Но потом, в какой-то момент он сказал, что готов платить за все сам», — сообщила Виктория Боня.
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