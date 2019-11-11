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«Рожала 50 на 50»: Боня половину расходов со Смерфитом брала на себя 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
«Рожала 50 на 50»: Боня рассказала о жизни со Смерфитом
Фото: Instagram
Виктория Боня на YouTube-шоу «Ходят слухи» призналась, что какое-то время зарабатывала больше своего возлюбленного Алекса Смерфита, который сегодня является миллиардером.
По словам девушки, когда он предложил ей жить вместе, то честно сказал, что пока является начинающим бизнесменом и практически не имеет своих денег. Виктория приняла это спокойно, и сама предложила делить все семейные расходы пополам.
«Я об этом никому на рассказывала, но мы жили 50 на 50, и рожала я 50 на 50. Но потом, в какой-то момент он сказал, что готов платить за все сам», — сообщила Виктория Боня.
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Публикация от  Victoria Bonya (@victoriabonya)

Звезда «Дома 2» сказала, что все-таки «обогатилась» на семье Смерфитов. В ней она получила бесценные знания о том, как нужно вести себя в обществе. По словам девушки, к ней семья относилась прекрасно. А разговоры о том, что ее в ней не приняли — не более, чем досужие домыслы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Виктория Боня
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