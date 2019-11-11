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Семья Заворотнюк узнала о целителе для актрисы по телевизору 

News.ru + ещё 2 26 минут назад
Семья Заворотнюк узнала о целителе для актрисы по ТВ
Фото: globallookpress.com
Близкие Анастасии Заворотнюк узнали о существовании целителя, который готов ехать в Москву на помощь актрисе, по телевизору. Целитель по фото «прекрасной няни» якобы определил, что у Заворотнюк нет онкологии.
Александр Семёнович, о котором рассказали на телеканале НТВ, готов поработать с Анастасией Заворотнюк. А редакция телеканала заявила, что готова организовать эту встречу, если близкие актрисы примут эту помощь.
Мы не можем утверждать, что чудо-человек спасёт актрису, но истории тех людей, которые в свое время обратились к знахарю за помощью, говорят о том, что в жизни всегда есть место чуду, — заключили журналисты.
Как оказалось, родные актрисы понятия не имели о существовании знахаря, но тем не менее, их завалили просьбами дать контакты Александра Семёновича для «чудесного исцеления». В итоге родственники актрисы в соцсетях обратились к подписчикам с просьбой обращаться непосредственно в редакцию телеканала.
К нам на страничку обратилось очень много людей с просьбой дать контакты целителя Александра Семёновича, о котором сегодня была программа на НТВ. К сожалению, мы не сможем вам помочь, так как программа с нами не согласовывалась, и о существовании целителя мы узнали вместе с вами, — написали близкие Анастасии.
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Дорогие друзья! К нам на страничку обратилось очень много людей с просьбой дать контакты целителя Александра Семёновича, о котором сегодня была программа на НТВ. К сожалению, мы не сможем вам помочь, т.к. программа с нами не согласовывалась, и о существовании целителя мы узнали вместе с вами. За контактами лучше обратиться на телеканал, написать письмо в редакцию программы. Спасибо за понимание.

Публикация от  Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Поклонники актрисы в ответ посоветовали семье не пользоваться «услугами шарлатанов».
Ранее News.ru сообщал, что знахарь Александр Семёнович, которого телеканал НТВ представил в эфире передачи «Новые русские сенсации», напророчил Анастасии Заворотнюк ещё три недели болезни. После этого, по словам целителя, к актрисе начнут возвращаться силы и она пойдёт на поправку.
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Теги:
Шоу-бизнес , Здоровье Заворотнюк , Анастасия Заворотнюк , НТВ , Москва
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