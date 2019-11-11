Семья Заворотнюк узнала о целителе для актрисы по ТВ

Семья Заворотнюк узнала о целителе для актрисы по телевизору

Близкие Анастасии Заворотнюк узнали о существовании целителя, который готов ехать в Москву на помощь актрисе, по телевизору. Целитель по фото «прекрасной няни» якобы определил, что у Заворотнюк нет онкологии.

Александр Семёнович, о котором рассказали на телеканале НТВ, готов поработать с Анастасией Заворотнюк. А редакция телеканала заявила, что готова организовать эту встречу, если близкие актрисы примут эту помощь.

Мы не можем утверждать, что чудо-человек спасёт актрису, но истории тех людей, которые в свое время обратились к знахарю за помощью, говорят о том, что в жизни всегда есть место чуду, — заключили журналисты.

Как оказалось, родные актрисы понятия не имели о существовании знахаря, но тем не менее, их завалили просьбами дать контакты Александра Семёновича для «чудесного исцеления». В итоге родственники актрисы в соцсетях обратились к подписчикам с просьбой обращаться непосредственно в редакцию телеканала.

Поклонники актрисы в ответ посоветовали семье не пользоваться «услугами шарлатанов».

Ранее News.ru сообщал, что знахарь Александр Семёнович, которого телеканал НТВ представил в эфире передачи «Новые русские сенсации», напророчил Анастасии Заворотнюк ещё три недели болезни. После этого, по словам целителя, к актрисе начнут возвращаться силы и она пойдёт на поправку.