В Париже задержали рокера Пита Доэрти

AFP: в Париже задержали британского рокера Пита Доэрти

Известный британский музыкант Пит Доэрти задержан в воскресенье в Париже за драку. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на полицейские источники.

По их информации, 40-летний основатель и участник группы The Libertines взят под стражу за "совершение насильственных действий в состоянии опьянения". Как сообщил адвокат Доэрти, певца задержали "после драки с другим нетрезвым мужчиной".

Это не первый инцидент с Доэрти в Париже за последние несколько дней. Ранее стало известно, что музыканта задержали в ночь на пятницу в девятом округе французской столицы за покупку наркотиков. Рок-исполнитель пытался оказать сопротивление полиции, устроив на улице скандал — в результате полицейскому наряду пришлось вызывать подкрепление. В субботу музыкант был освобожден и оштрафован на €5 тыс.

Доэрти в настоящее время совершает вместе со своей группой европейское турне. По словам его адвоката, музыкант обещал суду, что наймет нарколога, который круглосуточно будет следить за тем, чтобы его подзащитный не принимал наркотики.

В 2011 году Доэрти был приговорен в шести месяцам заключения британским судом за хранение кокаина. С 2009 года ему запрещено проживать в Лондоне. В 2012 году Доэрти выгнали в Таиланде из рассчитанного на богатых людей центра по борьбе с наркотической зависимостью. По словам врачей, музыкант не проявлял ни малейшего желания избавиться от привязанности к героину.