Асмус пригрозили кровавой расправой

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За угрозы «кровавой расправой» в адрес Асмус призвали сажать 

Рамблер + ещё 8 14 минут назад
Писатель и сценарист Александр Цыпкин призвал «запереть в дурдом» и «беспощадно сажать» людей, участвующих в травле актрисы Кристины Асмус.
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Цыпкин сообщил в Instagram, что Асмус поступают реальные угрозы и призвал государство защитить актрису от «этих упырей». Он отметил, что, угрожая актрисе, хейтеры совершают уголовно наказуемое преступление.
«Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — предупредил Цыпкин.
Как ранее сообщал «Рамблер», Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов подверглись травле в интернете из-за съемок Асмус в эротической сцене в фильме «Текст». 9 ноября актриса расплакалась в радиоэфире, отвечая на вопрос о реакции общества на эротическую сцену из «Текста».
Комментарии22 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео
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