Асмус пригрозили кровавой расправой

За угрозы «кровавой расправой» в адрес Асмус призвали сажать

Писатель и сценарист Александр Цыпкин призвал «запереть в дурдом» и «беспощадно сажать» людей, участвующих в травле актрисы Кристины Асмус.

Цыпкин сообщил в Instagram , что Асмус поступают реальные угрозы и призвал государство защитить актрису от «этих упырей». Он отметил, что, угрожая актрисе, хейтеры совершают уголовно наказуемое преступление.

«Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы», — предупредил Цыпкин.

Как ранее сообщал «Рамблер», Кристина Асмус и ее муж Гарик Харламов подверглись травле в интернете из-за съемок Асмус в эротической сцене в фильме «Текст». 9 ноября актриса расплакалась в радиоэфире, отвечая на вопрос о реакции общества на эротическую сцену из «Текста».