Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, сколько потерял Фадеев, закрыв контракты 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Стало известно, сколько потерял Фадеев, закрыв контракты
Фото: РИА Новости
Известный адвокат Сергей Жорин был гостем телепрограммы «Звезды сошлись».
В ходе передачи он назвал сумму, которую потерял Максим Фадеев после того, как расстался со своими артистами.
При этом суды идут только с Наргиз и Олегом Майами. Вс остальные сохранили репертуар.
«Это миллионы долларов. Без преувеличения. Просто взять так и раздать миллионы долларов людям, которые не все хорошо о нем отзываются», — цитирует Жорина Teleprogramma.pro.
Адвокат осудил артистов, которые сначала работали на установленных договоренностях и все было нормально, а потом вдруг начали говорить, что их использовали, и что они вкалывали как рабы на галерах за еду.
Как отметил Жорин, вся эта ситуация сильно отразилась на здоровье продюсера, так как некоторые музыканты фактически убивали Фадеева своими словами и поступками.
Как сообщал «Рамблер», продюсер Максим Фадеев распустил музыкантов своего лейбла. Теперь, как известно, они могут петь все песни, которые он написал. Исключение только Наргиз Закирова и Олег Майами.
Видео дня. Киностудию Warner Bros эвакуировали из-за пожаров в Калифорнии
Комментарии 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Максим Фадеев , Сергей Жорин , Наргиз Закирова , Майами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине предложили неожиданный способ вернуть Крым
На Украине предложили неожиданный способ вернуть Крым 39
Слезы и шок: адвокат о состоянии доцента-убийцы
Слезы и шок: адвокат о состоянии доцента-убийцы 5
Отец прокомментировал убийство аспирантки
Отец прокомментировал убийство аспирантки 90
Жители Сибири остались без интернета
Жители Сибири остались без интернета 111
Полицию известили об «Акте мести русским»
Полицию известили об «Акте мести русским» 229
Видео
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
01:08
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
Общество
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
05:51
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
Криминал Происшествия
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
00:42
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
Общество Другое
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение