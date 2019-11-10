Стало известно, сколько потерял Фадеев, закрыв контракты 

Известный адвокат Сергей Жорин был гостем телепрограммы «Звезды сошлись».
В ходе передачи он назвал сумму, которую потерял Максим Фадеев после того, как расстался со своими артистами.
При этом суды идут только с Наргиз и Олегом Майами. Вс остальные сохранили репертуар.
«Это миллионы долларов. Без преувеличения. Просто взять так и раздать миллионы долларов людям, которые не все хорошо о нем отзываются», — цитирует Жорина Teleprogramma.pro.
Адвокат осудил артистов, которые сначала работали на установленных договоренностях и все было нормально, а потом вдруг начали говорить, что их использовали, и что они вкалывали как рабы на галерах за еду.
Как отметил Жорин, вся эта ситуация сильно отразилась на здоровье продюсера, так как некоторые музыканты фактически убивали Фадеева своими словами и поступками.
Как сообщал «Рамблер», продюсер Максим Фадеев распустил музыкантов своего лейбла. Теперь, как известно, они могут петь все песни, которые он написал. Исключение только Наргиз Закирова и Олег Майами.