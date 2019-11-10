Стало известно, сколько потерял Фадеев, закрыв контракты

Известный адвокат Сергей Жорин был гостем телепрограммы «Звезды сошлись».

В ходе передачи он назвал сумму, которую потерял Максим Фадеев после того, как расстался со своими артистами.

При этом суды идут только с Наргиз и Олегом Майами . Вс остальные сохранили репертуар.

«Это миллионы долларов. Без преувеличения. Просто взять так и раздать миллионы долларов людям, которые не все хорошо о нем отзываются», — цитирует Жорина Teleprogramma.pro.

Адвокат осудил артистов, которые сначала работали на установленных договоренностях и все было нормально, а потом вдруг начали говорить, что их использовали, и что они вкалывали как рабы на галерах за еду.

Как отметил Жорин, вся эта ситуация сильно отразилась на здоровье продюсера, так как некоторые музыканты фактически убивали Фадеева своими словами и поступками.