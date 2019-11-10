«Золотишко»: Лолита показала подарки всех мужей 

Лолита Милявская официально была замужем пять раз, пятый брак сейчас находится в стадии расторжения.
В эфире шоу «Секрет на миллион» Лолита Милявская показала Лере Кудрявцевой свои обручальные кольца.
Лолита продемонстрировала свою «секретную шкатулку», где она хранит подаренные мужьями ювелирные украшения.
В этой шкатулке когда-то лежало помолвочное кольцо от Александра Зарубина, ее четвертого супруга. Но емкость достаточно большая, и Лолита стала хранить в ней все кольца.
Певица рассказала обо всех своих колечках.
Первое — самое тоненькое, вручил ей его Александр Беляев. Это был студенческий брак, продержавшийся три года.
Второй брак был, по словам артистки, фиктивным. Ради московской прописки Лолита вышла замуж за мужа своей подруги, Виталия Милявского. Виделись с ним они два раза — на свадьбе и через год — на разводе. Но красивую фамилию Лолита, в девичестве Горелик, менять не стала.
Лежат в шкатулке и колечки, подаренные третьим супругом — Александром Цекало.
Два кольца подарены Дмитрием Ивановым. Одно он вручил Лолите на телешоу, когда публично попросил выйти за него замуж.
«Когда я была молоденькой, я была дура: «Ах, мне подарили сережки, колечко. Да пошел ты с этим!». И бросала в снег. Многие говорят: «Я не ношу, это воспоминание о прошлом». Я с удовольствием ношу всё, что мне дарили прошлые. Золотишко — оно и есть золотишко, пусть лежит», — приводит слова певицы Сosmo.ru.
Как сообщал «Рамблер», муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов несколько лет переписывался с любовницей с компьютера певицы. Об этом рассказал адвокат Милявской Сергей Жорин.