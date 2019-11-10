Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Золотишко»: Лолита показала подарки всех мужей 

Рамблер 1 час назад
«Золотишко»: Лолита показала подарки всех мужей
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская официально была замужем пять раз, пятый брак сейчас находится в стадии расторжения.
В эфире шоу «Секрет на миллион» Лолита Милявская показала Лере Кудрявцевой свои обручальные кольца.
Лолита продемонстрировала свою «секретную шкатулку», где она хранит подаренные мужьями ювелирные украшения.
В этой шкатулке когда-то лежало помолвочное кольцо от Александра Зарубина, ее четвертого супруга. Но емкость достаточно большая, и Лолита стала хранить в ней все кольца.
Певица рассказала обо всех своих колечках.
Первое — самое тоненькое, вручил ей его Александр Беляев. Это был студенческий брак, продержавшийся три года.
Второй брак был, по словам артистки, фиктивным. Ради московской прописки Лолита вышла замуж за мужа своей подруги, Виталия Милявского. Виделись с ним они два раза — на свадьбе и через год — на разводе. Но красивую фамилию Лолита, в девичестве Горелик, менять не стала.
Лежат в шкатулке и колечки, подаренные третьим супругом — Александром Цекало.
Два кольца подарены Дмитрием Ивановым. Одно он вручил Лолите на телешоу, когда публично попросил выйти за него замуж.
«Когда я была молоденькой, я была дура: «Ах, мне подарили сережки, колечко. Да пошел ты с этим!». И бросала в снег. Многие говорят: «Я не ношу, это воспоминание о прошлом». Я с удовольствием ношу всё, что мне дарили прошлые. Золотишко — оно и есть золотишко, пусть лежит», — приводит слова певицы Сosmo.ru.
Как сообщал «Рамблер», муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов несколько лет переписывался с любовницей с компьютера певицы. Об этом рассказал адвокат Милявской Сергей Жорин.
Видео дня. Киностудию Warner Bros эвакуировали из-за пожаров в Калифорнии
Комментарии 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Виталий Милявский , Лолита Милявская , Александр Зарубин , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин , Александр Цекало , Лера Кудрявцева , Александр Беляев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат убитой аспирантки рассказал об их последнем разговоре
Брат убитой аспирантки рассказал об их последнем разговоре 32
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ 1
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
«Она с благоговением ему в рот смотрела» 92
«Умоляли не стрелять»: детали бойни в Забайкалье
«Умоляли не стрелять»: детали бойни в Забайкалье 1579
Рудковская: «Мы решили расстаться!»
Рудковская: «Мы решили расстаться!» 157
Видео
Брат убитой аспирантки рассказал об их последнем разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их последнем разговоре
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
01:08
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
Общество
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
05:51
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
Криминал Происшествия
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
00:42
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
Общество
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
01:36
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
Криминал Происшествия
Умер Михаил Щетинин
00:21
Умер Михаил Щетинин
Общество
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
01:20
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение