«Золотишко»: Лолита показала подарки всех мужей

Лолита Милявская официально была замужем пять раз, пятый брак сейчас находится в стадии расторжения.

В эфире шоу «Секрет на миллион» Лолита Милявская показала Лере Кудрявцевой свои обручальные кольца.

Лолита продемонстрировала свою «секретную шкатулку», где она хранит подаренные мужьями ювелирные украшения.

В этой шкатулке когда-то лежало помолвочное кольцо от Александра Зарубина , ее четвертого супруга. Но емкость достаточно большая, и Лолита стала хранить в ней все кольца.

Певица рассказала обо всех своих колечках.

Первое — самое тоненькое, вручил ей его Александр Беляев . Это был студенческий брак, продержавшийся три года.

Второй брак был, по словам артистки, фиктивным. Ради московской прописки Лолита вышла замуж за мужа своей подруги, Виталия Милявского . Виделись с ним они два раза — на свадьбе и через год — на разводе. Но красивую фамилию Лолита, в девичестве Горелик, менять не стала.

Лежат в шкатулке и колечки, подаренные третьим супругом — Александром Цекало

Два кольца подарены Дмитрием Ивановым . Одно он вручил Лолите на телешоу, когда публично попросил выйти за него замуж.

«Когда я была молоденькой, я была дура: «Ах, мне подарили сережки, колечко. Да пошел ты с этим!». И бросала в снег. Многие говорят: «Я не ношу, это воспоминание о прошлом». Я с удовольствием ношу всё, что мне дарили прошлые. Золотишко — оно и есть золотишко, пусть лежит», — приводит слова певицы Сosmo.ru.