Знаменитый телеведущий отшутился, отвечая на вопрос о якобы перенесенной операции на сердце.
«Можете написать, что меня на носилках из реанимации принесли на теннис — я сейчас поиграю, и через два часа меня на носилках отнесут обратно в реанимацию», — цитирует его слова Lenta.ru
Напомним, совсем недавно в средствах массовой информации прошла новость о том, что 74-летнему Леониду Якубовичу провели операцию по установке кардиостимулятора.
Ранее «Рамблер» сообщал, что крутить барабан — не единственное любимое занятие ведущего «Поля чудес». Вот уже 25 лет Леонид Якубович покоряет небо и с удовольствием покоряется ему сам.