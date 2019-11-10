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«Из реанимации — на теннис»: Якубович опроверг слухи об операции 

Рамблер 35 минут назад
Якубович: «Из реанимации — на теннис»
Фото: РИА Новости
Знаменитый телеведущий отшутился, отвечая на вопрос о якобы перенесенной операции на сердце.
«Можете написать, что меня на носилках из реанимации принесли на теннис — я сейчас поиграю, и через два часа меня на носилках отнесут обратно в реанимацию», — цитирует его слова Lenta.ru 
Напомним, совсем недавно в средствах массовой информации прошла новость о том, что 74-летнему Леониду Якубовичу провели операцию по установке кардиостимулятора.
Ранее «Рамблер» сообщал, что крутить барабан — не единственное любимое занятие ведущего «Поля чудес». Вот уже 25 лет Леонид Якубович покоряет небо и с удовольствием покоряется ему сам.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Lenta.ru
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