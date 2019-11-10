Сын Валерии назвал отца извергом и тираном

«Шульгин — изверг и тиран»: сын Валерии заступился за мать

Возможно, Юлия поняла, что с этим человеком у нее не будет будущего. Во всяком случае, отзывается Юлия о Шульгине хорошо.

Так, она подвергла сомнению те сведения о жестоком отношении к жене и детям, которые когда-то озвучивала Валерия.

«Для меня Александр всегда был другим, поэтому мне странно слышать то, что про него на всю страну говорит Валерия. Я ничего такого не видела. Как у них там было, никто не знает. Думаю, невозможно детей рожать одного за другим от человека, который агрессивен», — цитирует Михальчик «СтарХит».

Артемию было неприятно слышать, что Михальчик сомневается в правдивости слов его матери.

«Александр Шульгин — изверг и тиран! Мне на него наплевать. Поражает Юлия, которая выгораживает его, тем самым намекая, что Валерия и наша семья раздула всю эту историю», — гневно высказался молодой человек

Валерия и ее дети нее общаются с Шульгиным после развода.

Певица прожила в браке с продюсером десять лет и у них трое общих детей. Год от года ситуация в семье ухудшалась, в итоге Шульгин стал практиковать физическое насилие, после чего Валерия взяла детей и ушла.