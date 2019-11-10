О том, что известный и талантливый Михаил Ефремов любит выпить, а выпив — похулиганить, публике хорошо известно.
На слуху немало громких историй, когда актер оказывался в центре скандалов из-за злоупотребления алкоголем.
Запомнил дебошира персонал отеля на фестивале «Кинотавр», где, чтобы успокоить разбушевавшуюся звезду, пришлось вызывать полицию.
Многострадальная публика Самары также имела счастье видеть Михаила на подвыпившим и оскорбившим зрителей.
И вот свежая история — осенью Ефремов устроил потасовку с полицией в центре столицы.
О днако знаменитый актер категорически отрицает наличие каких-либо проблем.
«Я не алкоголик, я — жизнерадостный пьяница. Мне такое определение нравится больше. Выпиваю, но не сильно», — приводит его слова 5 канал.
Как писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов в Латвии живет в самом обычном доме. И даже не в центре Юрмалы. Как утверждает сам актер, любит он тишину и покой, а не тусовки.