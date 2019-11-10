«Я — не алкоголик»: Ефремов не считает себя зависимым

О том, что известный и талантливый Михаил Ефремов любит выпить, а выпив — похулиганить, публике хорошо известно.

На слуху немало громких историй, когда актер оказывался в центре скандалов из-за злоупотребления алкоголем.

Запомнил дебошира персонал отеля на фестивале «Кинотавр», где, чтобы успокоить разбушевавшуюся звезду, пришлось вызывать полицию.

Многострадальная публика Самары также имела счастье видеть Михаила на подвыпившим и оскорбившим зрителей.

И вот свежая история — осенью Ефремов устроил потасовку с полицией в центре столицы.

О днако знаменитый актер категорически отрицает наличие каких-либо проблем.

«Я не алкоголик, я — жизнерадостный пьяница. Мне такое определение нравится больше. Выпиваю, но не сильно», — приводит его слова 5 канал.