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Галкин спародировал Шейнина 

Рамблер 23 минуты назад
Юморист Максим Галкин на концерте в Новосибирске спародировал манеры телеведущего Артема Шейнина и заявил о цензуре на российском ТВ.
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
Галкин раскритиковал российское телевидение, упрекнув его в цензуре и потоке передач, посвященных украинскому вопросу. Так, шоумен показал пародию на ведущего Первого канала Артема Шейнина.
«Он собирает этих экспертов, один из Польши, один из Германии — страстотерпцы сидят», — сказал Галкин.
Он изобразил, как агрессивно ведущий обращается с «экспертами» программы, которые являются условными «противниками». При этом эксперты не смущаются и ходят на такие передачи раз за разом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал фразу коллеги Максима Галкина о возвращении цензуры на российское ТВ.
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Соловьев , Артем Шейнин , Максим Галкин , Новосибирск
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