Галкин спародировал Шейнина

Галкин раскритиковал российское телевидение, упрекнув его в цензуре и потоке передач, посвященных украинскому вопросу. Так, шоумен показал пародию на ведущего Первого канала Артема Шейнина.

«Он собирает этих экспертов, один из Польши, один из Германии — страстотерпцы сидят», — сказал Галкин.

Он изобразил, как агрессивно ведущий обращается с «экспертами» программы, которые являются условными «противниками». При этом эксперты не смущаются и ходят на такие передачи раз за разом.