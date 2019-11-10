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«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля 

Рамблер + ещё 11 43 минуты назад
В московской тусовке отрицают, что смерть Павла Пичугина, известного как Паша Фейсконтроль, связана с наркотиками. После ухода Павла в интернете начались бурные обсуждения и споры. Есть те, кто считает, что остановка сердца легендарного охранника связана с употреблением запрещённых препаратов, пишет МК.
Раскрыты подробности смерти «Паши Фейсконтроля»
Однако знакомые «Фейсконтроля» заявили, что мужчина не испытывал проблем со здоровьем. Телеведущая Маша Малиновская призналась, что смерть Павла стала шоком для всех его близких и друзей.
Плача, ведущая поведала, что до сих пор не может поверить в уход Павла. По ее мнению, смерть Пичугина не была связана с наркотиками.
«Это совсем не его проблема. И то, чем он промышлял в девяностые, и то, как он зарабатывал себе на жизнь. Все это никак не характеризует его, как человека не тех правил, что ли… Или как человека, который может себе позволить что-то противозаконное. Он был не из тех людей», — сказала Малиновская.
Причиной смерти 38-летнего культового клубного промоутера Москвы стала остановка сердца.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Пичугин, почувствовав себя плохо, успел вызвать бригаду скорой помощи.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Маша Малиновская
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