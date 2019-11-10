«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля

В московской тусовке отрицают, что смерть Павла Пичугина, известного как Паша Фейсконтроль, связана с наркотиками. После ухода Павла в интернете начались бурные обсуждения и споры. Есть те, кто считает, что остановка сердца легендарного охранника связана с употреблением запрещённых препаратов, пишет МК.

Однако знакомые «Фейсконтроля» заявили, что мужчина не испытывал проблем со здоровьем. Телеведущая Маша Малиновская призналась, что смерть Павла стала шоком для всех его близких и друзей.

Плача, ведущая поведала, что до сих пор не может поверить в уход Павла. По ее мнению, смерть Пичугина не была связана с наркотиками.

«Это совсем не его проблема. И то, чем он промышлял в девяностые, и то, как он зарабатывал себе на жизнь. Все это никак не характеризует его, как человека не тех правил, что ли… Или как человека, который может себе позволить что-то противозаконное. Он был не из тех людей», — сказала Малиновская.

Причиной смерти 38-летнего культового клубного промоутера Москвы стала остановка сердца.