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«Пожалуйста, откройте»: последнее видео с участием Паши Фейсконтроля растрогало Сеть 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Последнее видео с Пашей Фейсконтролем растрогало Сеть
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
На ролике Фейсконтроль встает у закрытого клуба и в шутку просит его открыть и «дать ему работу».
Последнее видео с участием Паши Фейсконтроля (Павел Пичугин) в его Instagram набирает десятки тысяч просмотров. В субботу, 9 ноября, самый известный в России клубный промоутер умер от остановки сердца в возрасте 38 лет.
На ролике, опубликованном еще неделю назад в Instagram, Фейсконтроль подходит к закрытому клубу. Девушка, которая снимает видео, в шутку говорит Паше о том, что заведение уже не работает.
«Пожалуйста, откройте. Я хочу работать, дайте работу», — отвечает он и встает у входа в закрытое заведение.
В конце ролике Фейсконтроль так же иронично сокрушается над тем, что клуб не работает.
Пользователи оставляют под роликом многочисленные комментарии, на которых выражают соболезнования в связи с уходом Паши.
«Бро, это серьезно!? Ты что придумал, дуралей!? Без тебя никак», — пишет один из комментаторов.
«Прощай, легенда», — сокрушается другой пользователь.
Информацию о смерти Паши Фейсконтроля ранее «Звезде» подтвердил DJ Smash, который являлся другом и коллегой Пичугина.
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Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Ширман
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