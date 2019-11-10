Последнее видео с Пашей Фейсконтролем растрогало Сеть

«Пожалуйста, откройте»: последнее видео с участием Паши Фейсконтроля растрогало Сеть

На ролике Фейсконтроль встает у закрытого клуба и в шутку просит его открыть и «дать ему работу».

Последнее видео с участием Паши Фейсконтроля (Павел Пичугин) в его Instagram набирает десятки тысяч просмотров. В субботу, 9 ноября, самый известный в России клубный промоутер умер от остановки сердца в возрасте 38 лет.

На ролике, опубликованном еще неделю назад в Instagram, Фейсконтроль подходит к закрытому клубу. Девушка, которая снимает видео, в шутку говорит Паше о том, что заведение уже не работает.

«Пожалуйста, откройте. Я хочу работать, дайте работу», — отвечает он и встает у входа в закрытое заведение.

В конце ролике Фейсконтроль так же иронично сокрушается над тем, что клуб не работает.

Пользователи оставляют под роликом многочисленные комментарии, на которых выражают соболезнования в связи с уходом Паши.

«Бро, это серьезно!? Ты что придумал, дуралей!? Без тебя никак», — пишет один из комментаторов.

«Прощай, легенда», — сокрушается другой пользователь.