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«Насте лучше»: Разин сообщил новости о Заворотнюк 

Рамблер + ещё 17 33 минуты назад
Продюсер Андрей Разин в своем инстаграме сообщил новости, которых, без преувеличения, ждет едва ли не вся страна.
Муж Заворотнюк появился на публике
Наконец-то в состоянии Анастасии Заворотнюк наметились перемены к лучшему.
«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше, и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя», — написал он.
Подписчики единодушны в пожелания скорейшего выздоровления.
«Буквально вчера вспоминал ее, было интересно ее состояние. А сегодня новости радуют!», «Настя, ура, мы в тебя верили!», «Не был ее поклонником. Но скажу, что дай бог, чтобы поправилась!»
Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Заворотнюк показывает хорошую динамику после четвертой операции, проведенной в связи с диагностированной у нее опухолью мозга.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Здоровье Заворотнюк , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
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