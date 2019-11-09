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Обнародовали заработки российских оперных певцов 

Рамблер 1 час назад
Обнародовали заработки российских оперных певцов
Фото: РИА Новости
На слуху — гонорары звезд эстрады. И незаслуженно мало говорят о звездах оперной сцены. А ведь российские артисты оперы завоевали популярность во всем мире, они чрезвычайно востребованы.
Анна Нетребко, к примеру, выступает на всех ведущих сценах мира. Основные контракты у нее с Венской оперой и с Метрополитен-опера.
Доход Нетребко достигает 5,8 млн долларов — 370 млн рублей в год. Но нужно понимать, что эта цифра — до вычета налогов.
«Я плачу огромное количество налогов. Я должна оплачивать и квартиры, и содержать тех людей, которые на меня работают. Кстати, обе мои квартиры (в Нью-Йорке и Вене) куплены в ипотеку», — цитирует слова оперной дивы Teleprogramma.pro.
Внушают уважение и гонорары певицы за частные выступления.
Богатые любители оперного пения выкладывают по 200-300 тысяч долларов за удовольствие слушать прекрасный голос исполнительницы в «домашнем» формате.
Существуют и специальные ставки для оперных звезд. Певец Ильдар Абдразаков рассказал, что один выход на сцену в Цюрихском оперном театре стоит 25 тыс. евро, в Ла Скала — 17, в Метрополитен-опере 16 тыс. евро.
Цифры впечатляют. Но у оперных звезд велики и расходы.
К примеру, за жилье в Америке и Австрии Анна Нетребко будет выплачивать ипотеку еще много лет. В копеечку обходятся концертные наряды и зарплата помощников, концертмейстера и гонорар агентам.
Как сообщал «Рамблер», самым дорогим коллективом для выступлений на новогодних корпоративах в 2019 году стала группа «Ленинград».
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Анна Нетребко , Ильдар Абдразаков
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