Обнародовали заработки российских оперных певцов

На слуху — гонорары звезд эстрады. И незаслуженно мало говорят о звездах оперной сцены. А ведь российские артисты оперы завоевали популярность во всем мире, они чрезвычайно востребованы.

Анна Нетребко , к примеру, выступает на всех ведущих сценах мира. Основные контракты у нее с Венской оперой и с Метрополитен-опера.

Доход Нетребко достигает 5,8 млн долларов — 370 млн рублей в год. Но нужно понимать, что эта цифра — до вычета налогов.

«Я плачу огромное количество налогов. Я должна оплачивать и квартиры, и содержать тех людей, которые на меня работают. Кстати, обе мои квартиры (в Нью-Йорке и Вене) куплены в ипотеку», — цитирует слова оперной дивы Teleprogramma.pro.

Внушают уважение и гонорары певицы за частные выступления.

Богатые любители оперного пения выкладывают по 200-300 тысяч долларов за удовольствие слушать прекрасный голос исполнительницы в «домашнем» формате.

Существуют и специальные ставки для оперных звезд. Певец Ильдар Абдразаков рассказал, что один выход на сцену в Цюрихском оперном театре стоит 25 тыс. евро, в Ла Скала — 17, в Метрополитен-опере 16 тыс. евро.

Цифры впечатляют. Но у оперных звезд велики и расходы.

К примеру, за жилье в Америке и Австрии Анна Нетребко будет выплачивать ипотеку еще много лет. В копеечку обходятся концертные наряды и зарплата помощников, концертмейстера и гонорар агентам.