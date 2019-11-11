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На Бузову напали обезьяны 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Бузова подверглась нападению обезьян
Фото: Инстаграм
На Ольгу Бузову напали дикие обезьяны. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Ныне в эфире ТНТ демонстрируется шоу «План Б». На нем Ольга Бузова ищет жену Тимуру Батрутдинову, а Батрутдинов — мужа для Бузовой.
«Две мегазвезды сменят статус "в активном поиске" и попробуют обрести свое счастье», — сказано на сайте канала.
Тем временем представители ТНТ рассказали «Телепрограмме», что в ходе съемок «Плана Б», которые проходили на Бали, на Бузову напали дикие обезьяны.
Инцидент имел место за пределами съемочной площадки, когда певица и телеведущая в свой выходной отправилась на экскурсию. Бузова в результате нападения не пострадала, однако животные украли у нее очки.
Собеседник издания добавил, что обезьяны на острове были столь назойливы, например, проникали на виллы и крали продукты, что канал был вынужден нанять человека, который бы их отгонял.
В октябре, как сообщал «Рамблер», во время концерта Бузовой в Новокузнецке возникла давка. Тогда певица позвала на сцену детей, которые сидели в первых рядах, однако на зов откликнулись и многие взрослые.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Комментарии16 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Тимур Батрутдинов , Ольга Бузова
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