Бузова подверглась нападению обезьян

На Бузову напали обезьяны

Ныне в эфире ТНТ демонстрируется шоу «План Б». На нем Ольга Бузова ищет жену Тимуру Батрутдинову , а Батрутдинов — мужа для Бузовой.

«Две мегазвезды сменят статус "в активном поиске" и попробуют обрести свое счастье», — сказано на сайте канала.

Тем временем представители ТНТ рассказали «Телепрограмме», что в ходе съемок «Плана Б», которые проходили на Бали, на Бузову напали дикие обезьяны.

Инцидент имел место за пределами съемочной площадки, когда певица и телеведущая в свой выходной отправилась на экскурсию. Бузова в результате нападения не пострадала, однако животные украли у нее очки.

Собеседник издания добавил, что обезьяны на острове были столь назойливы, например, проникали на виллы и крали продукты, что канал был вынужден нанять человека, который бы их отгонял.

В октябре, как сообщал «Рамблер», во время концерта Бузовой в Новокузнецке возникла давка. Тогда певица позвала на сцену детей, которые сидели в первых рядах, однако на зов откликнулись и многие взрослые.