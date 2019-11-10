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Гагарина в слезах покинула студию «Голоса» 

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Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»
Фото: @gagara1987
Российская певица Полина Гагарина расплакалась в эфире шоу «Голос» на Первом канале. Фрагмент записи опубликован в YouTube.
В проекте принял участие Дмитрий Клинаев — отец погибшего актера из «Физрука» Егора Клинаева. Участник признался, что решился выступить в память о сыне.
Гагарина выразила надежду на то, что проект поможет Клинаеву и «кардинально переключит». «Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
18-летнего Егора Клинаева насмерть сбила машина 27 сентября 2017 года после того, как он остановился у места аварии, чтобы помочь пострадавшим. Актер сыграл Никиту Серебрянского в сериале «Физрук» и Димку Терентьева в трилогии «Частное пионерское». Он также принял участие в таких проектах, как «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция "Кукловод"».
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Теги:
Шоу-бизнес , Егор Клинаев , Полина Гагарина
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