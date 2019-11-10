Гагарина убежала из студии «Голоса» в слезах

Певица не смогла сдержать эмоций, когда узнала, что один из участников шоу — Дмитрий Клинаев — пришел на проект ради памяти о трагически погибшем сыне, — пишет Lenta.ru.

Молодой актер из «Физрука» Егор Клинаев был два года назад насмерть сбит автомобилем после того, как он остановился у места аварии и стал помогать пострадавшим.

Егор был, несмотря на юный возраст, востребованным актером — он сыграл Никиту Серебрянского в сериале «Физрук» и Димку Терентьева в трилогии «Частное пионерское».

Полина сказала, что очень хочет, чтобы участие в шоу помогло Дмитрию хоть немного забыть о своем горе.

«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам, чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица и убежала из студии, расплакавшись.