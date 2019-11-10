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Гагарина убежала из студии «Голоса» в слезах 

Рамблер + ещё 5 12 минут назад
Певица не смогла сдержать эмоций, когда узнала, что один из участников шоу — Дмитрий Клинаев — пришел на проект ради памяти о трагически погибшем сыне, — пишет Lenta.ru.
Молодой актер из «Физрука» Егор Клинаев был два года назад насмерть сбит автомобилем после того, как он остановился у места аварии и стал помогать пострадавшим.
Егор был, несмотря на юный возраст, востребованным актером — он сыграл Никиту Серебрянского в сериале «Физрук» и Димку Терентьева в трилогии «Частное пионерское».
Полина сказала, что очень хочет, чтобы участие в шоу помогло Дмитрию хоть немного забыть о своем горе.
«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам, чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица и убежала из студии, расплакавшись.
Как сообщал ранее «Рамблер», выбор конкурсной песни юной казанской певицы Айгуль Валиуллиной показался странным наставникам шоу «Голос». К исполнительнице не повернулся никто из наставников.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Егор Клинаев , Lenta.ru
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