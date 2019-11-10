Рудковская: «Мы решили расстаться!»

Яна Рудковская сообщила новость о Евгении Плющенко: «Мы решили расстаться!»

Знаменитая женщина сделала заявление в реалити-шоу. Музыкальный продюсер Яна Рудковская только засветилась в реалити-шоу о себе и жизни членов своей семьи, как столкнулась с протестом 6-летнего сына. В довершение ко всему, шоувумен заявила, что она и ее муж, фигурист Евгений Плющенко решили расстаться.

Накануне вышел первый выпуск аналога «Семейки Кардашьян» с Яной Рудковской. В промо-ролике было показано, как младший сын Александр (он же Гном Гномыч) наотрез отказывается сниматься. А в конце первого выпуска проекта «Яна Супер» музыкальный продюсер и вовсе заявила: «Мы решили расстаться!».

Пока неясно, в каком смысле надумали расстаться Рудковская и Плющенко. Речь может идти и обычной поездке. Фраза прозвучала в лучших традициях многосерийных проектов и явно произнесена с целью сохранения интриги и поддержания интереса к продолжению. Тем не менее, в этой шутке может быть и доля шутки. К примеру, сплетники заметили, что на «Новую волну» в Сочи этим летом Яна отправилась без мужа. А Евгений тем временем проводил отпуск с друзьями.