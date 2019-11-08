Раскрыто состояние Денев после инсульта

СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев

Французская актриса Катрин Денев хорошо реагирует на лечение и отдыхает после перенесенного ишемического инсульта, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение актрисы.

Как сообщалось ранее, 76-летняя Денев "стала жертвой незначительного, и потом обратимого, ишемического нарушения кровообращения", поступив в одну из парижских больниц в ночь на среду.

"Как говорилось ранее, нет нарушения движений. Она отдыхает, в то время как проходят дополнительные медицинские обследования", — цитирует телеканал источник в окружении актрисы.

Он отметил, что Денев хорошо реагирует на лечение. "Ей очень повезло, она была быстро доставлена в больницу", — отметили в окружении актрисы.