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СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев 

РИА Новости 4 часа назад
Раскрыто состояние Денев после инсульта
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Французская актриса Катрин Денев хорошо реагирует на лечение и отдыхает после перенесенного ишемического инсульта, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение актрисы.
Как сообщалось ранее, 76-летняя Денев "стала жертвой незначительного, и потом обратимого, ишемического нарушения кровообращения", поступив в одну из парижских больниц в ночь на среду.
"Как говорилось ранее, нет нарушения движений. Она отдыхает, в то время как проходят дополнительные медицинские обследования", — цитирует телеканал источник в окружении актрисы.
Он отметил, что Денев хорошо реагирует на лечение. "Ей очень повезло, она была быстро доставлена в больницу", — отметили в окружении актрисы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Катрин Денев
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