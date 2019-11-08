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Канье Уэст собрался в президенты 

Рамблер 1 час назад
Канье Уэст собрался в президенты
Фото: РИА Новости
Канье Уэст примет участие в выборах президента США в 2024 году, заявил, как сообщает «Газета.ru», он сам.
На днях, как сообщал «Рамблер», в Нью-Йорке прошел фестиваль инноваций Fast Company. Выступая на нем, Уэст заявил о намерении поучаствовать в выборах в 2024-м. Посетители мероприятия сочли это шуткой и стали смеяться.
«Над чем вы смеетесь?» — удивился рэпер.
Он вновь заявил, что поучаствует в гонке, но подчеркнул, что будет не бежать, а идти пешком. Также Уэст заверил слушателей в своей способности создать в стране множество рабочих мест, обвинил других знаменитостей в отсутствии личного мнения, а себя описал как сына участника «Черных пантер» и женщины, арестованной на сидячей демонстрации.
«Вот за кого вы должны голосовать», — заявил он.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , В мире , США
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