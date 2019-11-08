Канье Уэст собрался в президенты

Канье Уэст примет участие в выборах президента США в 2024 году, заявил, как сообщает «Газета.ru» , он сам.

На днях, как сообщал «Рамблер», в Нью-Йорке прошел фестиваль инноваций Fast Company. Выступая на нем, Уэст заявил о намерении поучаствовать в выборах в 2024-м. Посетители мероприятия сочли это шуткой и стали смеяться.

«Над чем вы смеетесь?» — удивился рэпер.

Он вновь заявил, что поучаствует в гонке, но подчеркнул, что будет не бежать, а идти пешком. Также Уэст заверил слушателей в своей способности создать в стране множество рабочих мест, обвинил других знаменитостей в отсутствии личного мнения, а себя описал как сына участника «Черных пантер» и женщины, арестованной на сидячей демонстрации.