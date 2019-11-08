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«Лежал полчаса в истерике»: рыжий «Иванушка» рассказал о смерти сестры 

Рамблер 7 минут назад
«Лежал полчаса в истерике»: рыжий «Иванушка» рассказал о смерти сестры
Фото: РИА Новости
Солист группы «Иванушки-International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что смерть сестры из-за приступа астмы стала для него сильным ударом. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издание, такое признание Григорьев-Апполонов сделал в рамках YouTube-шоу «Без марафета» с Данной Борисовой.
«Как узнал? Я был в Германии. Позвонили — сказали. Я упал на землю и лежал полчаса в истерике», — заявил музыкант.
По словам Андрея Григорьева-Апполонова, смерть сестры наступила внезапно.
«Перекурила. Никотиновая зависимость. Курила-курила, а у нее легкие, астма», — рассказал он, отметив, что сам пытается бросить курить.
При этом солист группы «Иванушки-International» заявил, что, несмотря на то, что иногда позволяет себе выпить, не испытывает проблемы с алкоголем и за «25 лет ежедневных концертов, съемок и интервью не было такого, чтобы пришел „в говно“ на студию». Он также опроверг слухи о том, что причиной их развода с женой стала его алкогольная зависимость.
«Мы просто устали. Все-таки 16 лет вместе. (…) Накопилось. Если бы проблема была в алкоголизме, она бы отправила меня в клинику и все», — подчеркнул музыкант.
«Рамблер» писал, что в апреле Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в своем Instagram о кризисе в отношениях с женой, подчеркнув, что «разводиться они, конечно, не будут». Позднее стало известно, что супруга музыканта провела отпуск в компании баскетболиста Андрея Зубкова. В сентябре жена певца официально подала на развод.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Зубков
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