«Лежал полчаса в истерике»: рыжий «Иванушка» рассказал о смерти сестры

Солист группы «Иванушки-International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что смерть сестры из-за приступа астмы стала для него сильным ударом. Об этом сообщает «СтарХит»

По данным издание, такое признание Григорьев-Апполонов сделал в рамках YouTube-шоу «Без марафета» с Данной Борисовой.

«Как узнал? Я был в Германии. Позвонили — сказали. Я упал на землю и лежал полчаса в истерике», — заявил музыкант.

По словам Андрея Григорьева-Апполонова, смерть сестры наступила внезапно.

«Перекурила. Никотиновая зависимость. Курила-курила, а у нее легкие, астма», — рассказал он, отметив, что сам пытается бросить курить.

При этом солист группы «Иванушки-International» заявил, что, несмотря на то, что иногда позволяет себе выпить, не испытывает проблемы с алкоголем и за «25 лет ежедневных концертов, съемок и интервью не было такого, чтобы пришел „в говно“ на студию». Он также опроверг слухи о том, что причиной их развода с женой стала его алкогольная зависимость.

«Мы просто устали. Все-таки 16 лет вместе. (…) Накопилось. Если бы проблема была в алкоголизме, она бы отправила меня в клинику и все», — подчеркнул музыкант.