Кузьмин бросил сожительницу и вернулся к жене

Слухи о воссоединении пары поползли в СМИ после того, как Кузьмин на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с экс-супругой.

«Как-то так», — прокомментировал снимок музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Позже такую же фотографию у себя в аккаунте разместила и Екатерина Трофимова, которая подтвердила, что бывший уж вернулся в семью, оставив 28-летнюю яхтсменку из Калининграда Светлану Карпухину

«Мы все это время поддерживали очень дружеские, близкие отношения, с теплом друг к другу относились. И просто в какой-то момент поняли, что не можем друг без друга. Решили быть вместе опять», — заявила Трофимова в интервью «КП».

При этом женщина пояснила, что после развода с ней Кузьмин на Карпухиной не женился, а имущество бывшие супруги не делили. В настоящее время Трофимова с рокером живут в его доме.

В апреле, как ранее сообщал «Рамблер», брат Владимира Кузьмина заявлял, что музыкант тайно женился на гражданской жене Светлане Карпухиной. Церемония бракосочетания якобы прошла в полном секрете, при этом «никакого торжества не было, просто расписались».