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Кузьмин бросил сожительницу и вернулся к жене 

Рамблер 32 минуты назад
Кузьмин бросил сожительницу и вернулся к жене
Фото: РИА Новости
64-летний музыкант Владимир Кузьмин после расставания с 28-летней подругой вернулся к 37-летней бывшей жене Екатерине Трофимовой, сообщает «Комсомольская правда». По словам женщины, такой итог был неизбежен, поскольку они не могут друг без друга.
Слухи о воссоединении пары поползли в СМИ после того, как Кузьмин на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с экс-супругой.
«Как-то так», — прокомментировал снимок музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Позже такую же фотографию у себя в аккаунте разместила и Екатерина Трофимова, которая подтвердила, что бывший уж вернулся в семью, оставив 28-летнюю яхтсменку из Калининграда Светлану Карпухину.
«Мы все это время поддерживали очень дружеские, близкие отношения, с теплом друг к другу относились. И просто в какой-то момент поняли, что не можем друг без друга. Решили быть вместе опять», — заявила Трофимова в интервью «КП».
При этом женщина пояснила, что после развода с ней Кузьмин на Карпухиной не женился, а имущество бывшие супруги не делили. В настоящее время Трофимова с рокером живут в его доме.
В апреле, как ранее сообщал «Рамблер», брат Владимира Кузьмина заявлял, что музыкант тайно женился на гражданской жене Светлане Карпухиной. Церемония бракосочетания якобы прошла в полном секрете, при этом «никакого торжества не было, просто расписались».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Светлана Карпухина , Владимир Кузьмин , Екатерина Трофимова , Комсомольская правда
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