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Киркоров сел на диету и занялся спортом 

Рамблер 1 час назад
Киркоров сел на диету и занялся спортом
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров заявил «Собеседнику», что отказался от вкусностей, начал придерживаться строгой диеты и занялся спортом. Всё для того, чтобы предстать перед зрителями на «новогодних огоньках» в прекрасной форме.
«Поп-король» отечественной сцены отметил, что не прибегает к услугам профессионального диетолога, поскольку сам знает, что ему можно употреблять в пищу, чтобы похудеть, а что нельзя. При этом певец заявил журналистам, что на тему еды долго разговаривать не желает, поскольку боится сорваться.
«А то еще поеду в ресторан, наемся вкусностей. А мне нельзя — впереди новогодние «огоньки». Надо держать себя в форме! Артист должен быть красивым!» — цитирует издание слова Киркорова.
При этом в фитнес-зале артисту прийти в форму помогает профессиональный инструктор, который ранее работал с Полиной Гагариной. Киркоров подчеркнул, что физические упражнения терпеть не может, но понимает, что без нагрузки желаемого результата ему не достичь. По словам певцы, наращивать мускулы «как у Шварценеггера» он не планирует, поэтому на тренировках обходится стандартным финесом.
Впрочем, поклонники не всегда положительно оценивают результаты звездного похудения. Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram обрушились с критикой на Волочкову, которая решила похвастаться перед поклонниками фигурой после того, как сбросила лишний вес. Подписчики звезды не оценили внешний вид балерины, заявив в комментариях, что она стала похожа на мужчину-бодибилдера. Некоторые отметили, как постарела Волочкова, что, по их словам, доказывает обвисшая после похудения кожа на теле. В результате балерина закрыла комментарии к публикации.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Полина Гагарина
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