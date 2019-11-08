Игоря Верника госпитализировали со спекталя

Народный артист России Игорь Верник госпитализирован из МХТ имени Чехова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники.

Во время репетиции 56-летний Верник почувствовал сильную боль в спине, вызванную остеохондрозом. Кроме того, у артиста начала неметь нога. Прибывшие в театр медики около часа пытались оказать актеру помощь, а затем приняли решение отвезти его в больницу.

По данным издания, сейчас Верник находится в Боткинской больнице.

МХТ отменил спектакль «Номер 13D», в котором должен был сыграть Игорь Верник. На сайте театра сообщается, что спектакль перенесен на 31 января 2020, билеты будут действительны.