Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игоря Верника госпитализировали со спекталя 

Рамблер + ещё 10 36 минут назад
Игоря Верника госпитализировали
Фото: globallookpress.com
Народный артист России Игорь Верник госпитализирован из МХТ имени Чехова. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники.
Во время репетиции 56-летний Верник почувствовал сильную боль в спине, вызванную остеохондрозом. Кроме того, у артиста начала неметь нога. Прибывшие в театр медики около часа пытались оказать актеру помощь, а затем приняли решение отвезти его в больницу.
По данным издания, сейчас Верник находится в Боткинской больнице.
МХТ отменил спектакль «Номер 13D», в котором должен был сыграть Игорь Верник. На сайте театра сообщается, что спектакль перенесен на 31 января 2020, билеты будут действительны.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Игорь Верник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию 34
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ 30
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 287
Зеленский оценил разведение сил у Золотого
Зеленский оценил разведение сил у Золотого 1
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля»
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля» 28
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение