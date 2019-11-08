Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обыски в Сочи: что скрывают российские звезды 

Газета.Ru 1 час назад
Обыски в Сочи: что скрывают российские звезды
Фото: Газета.Ru
В ходе обысков в управлении культуры Сочи были изъяты контракты, заключенные между артистами и концертным залом «Фестивальный», утверждают СМИ. В 2018 году тогдашний директор площадки Евгений Паснюк был помещен под домашний арест как фигурант уголовного дела о растратах.
Представители силовых структур провели обыски в управлении культуры Сочи. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».
«Накануне прошли обыски, изъято около десяти крупных контрактов, заключенных между концертным залом «Фестивальный» и гастролирующими артистами в этом году», — рассказал собеседник агенства.
По его словам, изъятые документы регламентируют сумму гонораров, стоимость аренды зала, а также райдер исполнителей. При этом в УФСБ по Краснодарскому краю и городской администрации комментировать данные сообщения не стали.
Ранее в СМИ сообщалось об обысках и выемке документов в сочинском МУП «Концертный зал „Фестивальный“. Источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что тогда были изъяты все документы предприятия, а также печати.
Комментируя данную информацию, директор зала Андрей Безроднов уточнил, что силовики в ходе обыска изъяли бумаги за 2017-2019 годы, тогда как печати забирать не стали. „Нам не давали пояснение. Концертный зал продолжает функционировать“, — цитирует его портал „Юга.Ру“.
»Фестивальный», амфитеатр открытого зала которого вмещает 2,5 тыс. мест, был построен в Сочи в конце 1970-х годов. Согласно официальному сайту, в настоящее время директором МУП является Безроднов, который занял этот пост в начале 2019 года. Ранее он являлся начальником управления молодежной политики администрации города Сочи. В должности главы «Фестивального» Безроднов сменил Евгения Паснюка — летом 2018 года стало известно, что он был отправлен под домашний арест решением суда.
По словам адвоката, Паснюк стал фигурантом уголовного дела о растратах: «В деле фигурирует сумма в 1,3 млн рублей. Это деньги, которые, якобы, были растрачены в период с 2010 по 2016 годы».
Юрист также рассказывал, что в защиту экс-директора среди прочих выступали звезды российской эстрады. В частности, поддержку Паснюку, который являлся руководителем «Фестивального» с 1983 года, выразил народный артист страны Филипп Киркоров.
«Это просто недоразумение. Ряд артистов — Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Максим Галкин, Эмин и другие — выступают в его защиту, потому что работают с Евгением Ивановичем много лет. Мы будем принимать меры в его поддержку», — подчеркивал певец.
Добавим, что в «Фестивальном» регулярно выступают ответственные звезды. Так, только в ходе минувшего лета на его сцену выходили Сергей Лазарев, Жасмин, Павел Воля, «Уральские пельмени», Григорий Лепс, Ольга Бузова, «Машина времени», Ани Лорак и другие.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Газета.Ru: последние новости
Анастасии Заворотнюк не спишут долг из-за болезни Анастасии Заворотнюк не спишут долг из-за болезни Бузова обвинила бывшего мужа Тарасова в домашнем насилии Бузова обвинила бывшего мужа Тарасова в домашнем насилии Стало известно о состоянии Александра Семчева Стало известно о состоянии Александра Семчева
Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Происшествия , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Валерий Меладзе , Сергей Лазарев , Кристина Орбакайте , Павел Воля , Максим Галкин , Ольга Бузова , ФСБ , Интерфакс , Краснодарский Край , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 240
Зеленский оценил разведение сил у Золотого
Зеленский оценил разведение сил у Золотого 1
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля»
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля» 9
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины 63
Суд ООН отклонил аргументы России в споре с Украиной
Суд ООН отклонил аргументы России в споре с Украиной 592
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение