«Было страшно»: звезда «Дома-2» чудом осталась жива

Звезда «Дома-2» чудом осталась жива после удара током

Бывшую участницу «Дома-2» Кристину Дерябину ударило током в московской кальянной. Об этом она сообщила в Instagram

Девушка рассказала, что несколько месяцев назад она едва не погибла от удара током. Это произошло на вечеринке в честь открытия кальянной. Кристина дотронулась до торшера и получила сильнейший электрический разряд. Девушка упала на пол без чувств, а затем была госпитализирована. Медики заявили, что ей повезло, ведь от такого удара она могла погибнуть.

Дерябина потребовала у заведения компенсацию морального вреда и ущерба здоровью, и в пятницу сообщила, что конфликт с кальянной полностью исчерпан. По ее словам, стороны смогли договориться и решить все вопросы в досудебном порядке.