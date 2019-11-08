Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Дома-2» чудом осталась жива после удара током 

Рамблер + ещё 1 54 минуты назад
«Было страшно»: звезда «Дома-2» чудом осталась жива
Фото: @mis.kriss
Бывшую участницу «Дома-2» Кристину Дерябину ударило током в московской кальянной. Об этом она сообщила в Instagram.
Девушка рассказала, что несколько месяцев назад она едва не погибла от удара током. Это произошло на вечеринке в честь открытия кальянной. Кристина дотронулась до торшера и получила сильнейший электрический разряд. Девушка упала на пол без чувств, а затем была госпитализирована. Медики заявили, что ей повезло, ведь от такого удара она могла погибнуть.
Дерябина потребовала у заведения компенсацию морального вреда и ущерба здоровью, и в пятницу сообщила, что конфликт с кальянной полностью исчерпан. По ее словам, стороны смогли договориться и решить все вопросы в досудебном порядке.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию 545
«Никому не пожелаю»: Гагарина расплакалась на «Голосе»
«Никому не пожелаю»: Гагарина расплакалась на «Голосе» 1
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ 34
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 300
«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами
«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами 71
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение