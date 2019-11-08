Муж Лолиты переписывался с любовницей с компьютера певицы

Он заявил, что мессенджеры Иванова «никто не вскрывал», просто он «имел неосторожность или наглость вести переписки с дамами с компьютера Лолиты».

«Будет ещё ряд доказательств… указывающих на фиктивность брака», — пообещал адвокат.

Как ранее сообщал «Рамблер», Лолита Милявская требует признать ее брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым фиктивным. Защита певицы намерена доказать, что во время 9-летнего брака Иванов фактически состоял в брачно-семейных отношениях с другой женщиной.