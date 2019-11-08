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Муж Лолиты переписывался с любовницей с компьютера певицы 

Рамблер 2 часа назад
Муж Лолиты переписывался с любовницей с компьютера певицы
Фото: РИА Новости
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов несколько лет переписывался с любовницей с компьютера певицы. Об этом рассказал адвокат Милявской Сергей Жорин.
Он заявил, что мессенджеры Иванова «никто не вскрывал», просто он «имел неосторожность или наглость вести переписки с дамами с компьютера Лолиты».
«Будет ещё ряд доказательств… указывающих на фиктивность брака», — пообещал адвокат.
Как ранее сообщал «Рамблер», Лолита Милявская требует признать ее брак с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым фиктивным. Защита певицы намерена доказать, что во время 9-летнего брака Иванов фактически состоял в брачно-семейных отношениях с другой женщиной.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин
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