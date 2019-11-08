Названа дата последнего концерта «Ленинграда»

Представитель «Ленинграда» рассказал, когда группа даст последний концерт

Днем ранее, 30 декабря, пройдет прощальный концерт группы в Москве

Ранее стало известно, что зрителям придется заплатить минимум 20 тысяч рублей для того, чтобы попасть на концерт в Москве, и 120 тысяч — за новогоднее представление в Северной столице (места за некоторыми столиками стоят миллион рублей).

"Концерт по цене поездки в Прагу на двоих на новогодние праздники. Пожалуй, мы сами себе споем. Репертуар знаем", — отреагировала @lenyceno4ek.

"Ну и цены! Вот он, народный артист", — прокомментировала @shnurova_mary.

До этого многие считали, что финальным был концерт, который группа дала 12 октября в Санкт-Петербурге, после того, как в марте Шнуров объявил, что "Ленинград" прекращает музыкальную деятельность.

"У нас никогда не было информации о том, что концерт 12 октября в Санкт-Петербурге будет последним. Мы всегда имели в виду, что этот год станет завершающим для группировки", — объяснил пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

По его словам, шоу в октябре стало последним в "Стадионном туре", но не карьере "Ленинграда". Ноябрь и декабрь уже расписаны.

"У нас было девять концертов на площадках, которые были построены для чемпионата мира по футболу 2018 года. Это и есть "Стадионный тур". То, что будет сейчас, — просто концерты, которые мы играем"— прокомментировал он.

Начиная с 23 ноября группировка выступит также в Минске, Челябинске, Воронеже, Уфе и Перми.