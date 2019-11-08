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Отлучение от тела: В суде всплыла интимная переписка мужа Лолиты 

Рамблер 1 час назад
Отлучение от тела: В суде всплыла интимная переписка мужа Лолиты
Фото: ТАСС
Муж Лолиты Милявской обсуждал вопросы личной жизни с косметологом из Белоруссии, сообщает «Московский комсомолец».
Летом, как сообщал «Рамблер», певица объявила о расставании с супругом, тренером по сквошу и фитнесу Дмитрием Ивановым, по причине недовольства «какими-то вещами» друг в друге.
В октябре адвокат певицы Сергей Жорин обвинил Иванова в желании поднять шумиху и пригрозил тому преданием огласке того факта, что брак был для него фиктивным.
На сегодняшнем заседании суда защита Милявской объяснила, что считает брак фиктивным, потому что Иванов подал на развод сразу после оформления документов на израильское гражданство, право на получение которого приобрел лишь благодаря браку с певицей.
Кроме того, адвокаты Лолиты рассказали, что в своем ноутбуке та обнаружила переписку супруга с косметологом из Белоруссии Ольгой Кулиевой, обсуждали они вопросы личной жизни, а та среди прочего угрожала собеседнику отлучением его от тела.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин , Московский комсомолец
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