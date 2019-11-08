Бузова жаловалась в полицию на бившего ее Тарасова

Неназванные источники Mash утверждают, что в ноябре 2013 года Бузова трижды обращалась к полицейским, после чего домой к супругам приезжал участковый по району Якиманка.

Один из собеседников Mash заявил, что участковой проводил разъяснительную работу, Тарасов успокаивался, а Бузова отказывалась фиксировать побои.

«Бузова объясняла участковому, что ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы», — заявил источник канала.

Бузова вышла замуж за Тарасова в июне 2012 года. В декабре 2016-го они развелись.

Как сообщал «Рамблер», ранее Бузова рассказала «Комсомольской правде», что сталкивалась с домашним насилием. Кто именно был агрессором, она не раскрыла.

Позже вышло YouTube-шоу рэпера T-killah, в котором Тарасов заявил, что может дать женщине «леща», если она «зайдет в красную зону» и будет вести себя слишком эмоционально.

Футболист сказал, что сказанное им было шуткой и заверил, что «не имеет никакого отношения к насилию». Комментируя интервью Бузовой, он сказал, что был у певицы не единственным мужчиной.