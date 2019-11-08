«Ответит за гнилой базар»: Сябитову обругали на съемках

Одну из ведущих «Давай поженимся» Розу Сябитову раскритиковала героиня передачи, назвав «так себе свахой». Отрывок нового выпуска программы опубликован в Instagram.

Героиня поинтересовалась, почему Сябитова постоянно ее перебивает и не дает сказать ни слова.

«Потому что я сваха», — ответила ведущая.

«И что дальше? Вас сделал такой свахой «Первый канал». Сваха вы так себе, я могу сказать», — возразила девушка.

Затем она ушла из студии и расплакалась. По словам героини, ей надоело, что Сябитова постоянно перевирает ее слова.

«Какую-то хрень несет. Пусть отвечает за свой гнилой базар», — сказала девушка.

Как сообщал «Рамблер», ранее другая ведущая «Давай поженимся» — Василиса Володина — заверила зрителей, что среди героев программы нет специально приглашенных актеров.

Одна из подписчиц Володиной предположила, что вся программа — постановка. Ведущая в ответ напомнила, что передача выходит уже 11 лет ежедневно. По ее словам, необходимое количество актеров для съемок найти бы не удалось.

Другая пользовательница спросила у ведущей, почему среди участников программы так много «неадекватных людей».