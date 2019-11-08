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Адвокат назвал брак Лолиты с пятым мужем фиктивным 

Газета.Ru 46 минут назад
Адвокат рассказал о браке Лолиты с пятым мужем
Фото: РИА Новости
Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал о решении Мосгорсуда по делу о расторжении брака между артисткой и ее пятым супругом — спортсменом Дмитрием Ивановым.
Жорин подтвердил, что они с артисткой подали иск о признании брака фиктивным, после чего Мосгорсуд направил дело для дальнейшего рассмотрения в Басманный суд.
"Этот иск мы сегодня приняли к производству, суд объединил его с первоначальным иском Иванова", — пояснил Жорин.
По словам Жорина, суду предоставлены доказательства того, что Иванов вел совместное хозяйство с другой женщиной во время брака с Милявской. Также юрист заявляет, что Иванов заключил брак с певицей в корыстных целях.
Иск о расторжении брака Дмитрий Иванов подал в октябре 2019 года после девяти лет совместной жизни с Лолитой Милявской.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин , Мосгорсуд
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