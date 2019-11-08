Адвокат рассказал о браке Лолиты с пятым мужем

Адвокат назвал брак Лолиты с пятым мужем фиктивным

Жорин подтвердил, что они с артисткой подали иск о признании брака фиктивным, после чего Мосгорсуд направил дело для дальнейшего рассмотрения в Басманный суд.

"Этот иск мы сегодня приняли к производству, суд объединил его с первоначальным иском Иванова", — пояснил Жорин.

По словам Жорина, суду предоставлены доказательства того, что Иванов вел совместное хозяйство с другой женщиной во время брака с Милявской. Также юрист заявляет, что Иванов заключил брак с певицей в корыстных целях.

Иск о расторжении брака Дмитрий Иванов подал в октябре 2019 года после девяти лет совместной жизни с Лолитой Милявской.