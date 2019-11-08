Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Григорьев-Апполонов впал в истерику после сообщения о смерти любимой сестры 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Рыжий из «Иванушек» впал в истерику
Фото: РИА Новости
Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов в эфире YouTube-шоу «Без марафета», которое ведет телеведущая Дана Борисова, рассказал о смерти своей сестры. Женщина скончалась два года назад после приступа астмы. Она очень много курила и никак не могла побороть никотиновую зависимость.
Как сказал рыжий «Иванушка», трагическая новость застала его в Германии на гастролях.
«Позвонили — сказали. Я упал на землю и лежал полчаса в истерике». Когда Юля умерла, помню, было очень жестко… Перекурила. Никотиновая зависимость. Курила-курила, а у нее легкие, астма», — заявил Григорьев-Аполлонов.
Между тем ведущая Дана Борисова заметила, что музыканта, который, кстати, сам не может бросить курить уже много лет, часто обвиняют еще в одной зависимости. Якобы он очень часто выпивает. Телеведущая вспомнила, что однажды на съемках от него исходил запах алкоголя. При этом она подшутила над певцом, заявив, что тогда сама захмелела.
Григорьев-Аполлонов не стал скрывать, что он порой любит выпить. При этом на сцену пьяным он не выходит. Как сказал музыкант, главное не упасть в грязь лицом. По его словам, он всегда себя контролирует. Певец знает, когда можно пригубить, а когда надо быть в форме.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Teleprogramma.pro: последние новости
Уставшая Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем Уставшая Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем Наргиз нашла замену Фадееву и надеется на успех Наргиз нашла замену Фадееву и надеется на успех Стало известно, какой отзыв оставила Пугачева после триумфального концерта в Минске Стало известно, какой отзыв оставила Пугачева после триумфального концерта в Минске
Комментарии2 
Теги:
Шоу-бизнес , Дана Борисова , Андрей Григорьев-аполлонов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 356
Россия уличила США во лжи
Россия уличила США во лжи
В Бишкеке прогремели три взрыва
В Бишкеке прогремели три взрыва 62
Россия раскрыла причину сложных отношений с Западом
Россия раскрыла причину сложных отношений с Западом 16
На Украине раскрыли богатство Зеленского
На Украине раскрыли богатство Зеленского
Видео
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение