У Лолиты появился ухажёр

Певица Лолита Милявская заявила, что за ней начал ухаживать «приятный молодой человек», сообщает «Комсомольская правда» . Артистка отметила, что после расставания с мужем стала более спокойной и уравновешенной.

В июне, как ранее сообщал «Рамблер» , на своей странице в Instagram Лолита Милявская написала, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым , с которым прожила вместе 9 лет. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». Медийное пространство также подогрели слухи о том, что Иванов на протяжении последнего года крутил роман с 40-летним директором косметологической клиники Ольгой Кулиевой. Якобы мужчина даже дарил любовнице подарки на деньги своей супруги.

Позже стало известно, что Иванов собрался разводиться с артисткой через суд, поскольку Лолита намерена добиться признания фиктивности брака с ним. При этом мужчина заявляет, что не раз садился с супругой за стол переговоров.

«Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление…» — цитирует издание слова Иванова.

Сегодня Милявская продолжает много работать, в том числе над собой: артистка решила сбросить вес. При этом певица отмечает, что с расставанием с мужем это никак не связано.

«Я худею не для того, чтобы кому-то чего-то доказать, тем более посторонним для меня людям. Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела», — заявила артистка.

По ее словам, в результате она стала более спокойной и уравновешенной, поскольку из её жизни исчез «раздражитель».