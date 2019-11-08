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«Телеса приведите в порядок»: Волочкова назвала причину мужских измен 

Teleprogramma.pro + ещё 4 2 часа назад
«Телеса приведите в порядок»: Волочкова назвала причину мужских измен
Фото: РИА Новости
Новая фотография в Instagram Анастасии Волочковой одновременно радует и немного пугает. Прежде всего балерина выглядит просто отлично, возникает ощущение, что она переборщила с похудением. Плюс Анастасия как бы подтрунивает над женщинами, которые не могут добиться такого же результата.
«Многие ли из вас могут позволить себе надеть мини бикини на своё тело? Котики мои, телеса свои приведите в порядок, а потом советуйте как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих…😉»
Разумеется, после этих словом даже самые преданные поклонники артистки обрушились на нее с критикой:
«Когда она перестанет носить такую обувь? Ну блин серьезно … эта платформа так сильно утяжеляет ее фигуру визуально! Выглядит абсолютно безвкусно и не стильно …» — пишет dashamenshakova.
С ней согласна и oxana.shabanova:
«Мне Настя нравится, она безусловно талантливый и самодостаточный человек, но иногда она не в меру груба, что значит " телеса ". Ну, а если у человека например нарушение в эндокринной системе?»
Напомним, недавно стало известно, что балерина целых три года подвергалась слежке со стороны бывшего любовника. Сулейман Керимов не доверял Волочковой и боялся неверности с ее стороны. Впрочем, все это позади и сейчас танцовщица счастлива с новым возлюбленным, имени которого не называет.
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Комментарии5 
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Сулейман Керимов
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