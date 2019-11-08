Как террористы пытались взорвать Киркорова

«Лента.ру» выяснила , как планировалось покушение на убийство российского «короля поп-сцены», которое якобы заказал Максим Галкин из ревности к Пугачёвой. Следователи полагают, что заказа никакого не было, а обвиняемые в терроризме мужчины просто хотят таким образом «скостить срок».

Подготовка к теракту велась несколько месяцев. Предполагаемые террористы, изучив производство взрывных устройств в соцсетях, изготовили несколько бомб, которые испытали на стройке: при этом взрывчатку обложили пеноблоками, чтобы проверить, насколько глубоко поражающие элементы проникнут в материал. Результат испытателей устроил. Установить заряды предполагалось в концертном зале.

«Только перед самым концертом узнали, что и само здание Дагестанской государственной филармонии, и все подходы к ней охраняются. У входа были металлодетекторы, и каждый зритель тщательно досматривался. Поэтому террористы рисковать не стали», — цитирует издание слова следователя регионального управления СК Рустама Мамаева.

Позже один из задержанных пояснил, что отказался от идеи теракта, поскольку осознал, что в этом случае пострадает много людей.

Подозреваемых вычислили уже после концерта Киркорова в октябре 2017 года, когда на одной из строек в Махачкале были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств. Было возбуждено уголовное дело, предполагаемые террористы задержаны. В первые месяцы расследования мужчины охотно давали показания о том, когда и почему заинтересовались деятельностью ИГ, а также, как планировали устроить в Дагестане джихад. Однако позже, когда всем четверым помимо незаконного изготовления взрывных устройств вменили ещё терроризм и участие в незаконном вооруженном формировании, обвиняемые изменили тактику.

По словам одного из вероятных преступников, они планировали не теракт, а готовили убийство Филиппа Киркорова. Заказчиком преступления, по его словам, выступил Максим Галкин, который приревновал супругу Аллу Пугачёву к «поп-королю».

«Когда я находился в городе Москве, ко мне подошел артист Максим Галкин и предложил за денежное вознаграждение в сумме двух миллионов рублей совершить убийство Филиппа Киркорова. Получив согласие, Максим Галкин передал мне в качестве аванса один миллион рублей, сотовый телефон марки Nokia и сим-карту оператора сотовой связи», — производит издание слова из показаний обвиняемого, который из разговора понял, что юморист захотел убить Киркорова «из-за ревности к Алле Пугачевой».

Убийство Киркорова якобы было запланировано на его концерте в Махачкале. Однако впоследствии «киллер» отказался от замысла, опять же сославшись на возможное большое количество человеческих жертв. Полученные от Галкина деньги бывший строитель потратил на приобретение комплектующих для взрывчатки и часть средств — на свои нужды.

Следователи заявляют, что изначально критически отнеслись к версии покушения на убийство, поскольку таким образом, по их мнению, обвиняемые просто хотят избежать сурового наказания: за терроризм им грозит до 20 лет заключения, за покушение на убийство не больше 8 лет.