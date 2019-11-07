«Прижизненное клеймо»: Собчак пожаловалась на «Дом-2»

«Меня этот «Дом-2» преследует до сих пор. Всю избирательную кампанию мне его припоминали, или стоит мне где-то что-то сделать, чуть-чуть где-то нахабалить — все! Опять говорят: «Это твой „Дом-2“, — заявила она.

Ксения заявила, что устала от имиджа ведущей „Дома-2“, однако работа на проекте сделала ее настоящей телезвездой и дало „другое ощущение эфира“.

Ранее Собчак уже комментировала упреки относительно работы в проектах „Дом-2“ и „Блондинка в шоколаде“. На своей странице в Instagram она заявила, что развлекательными проектами ее деятельность не ограничивается, и призвала „прекратить махать, как поеденной молью ветошью, вашим „Домом-2“.