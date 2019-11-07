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Малахов назвал запрещенную на ТВ тему 

Рамблер 1 час назад
Малахов назвал запрещенную на ТВ тему
Фото: Instagram
Телеведущий Андрей Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» заявил, что тема секс-меньшинств под запретом на телевидении.
«Как ни странно, это табу. Я не могу для себя это объяснить, почему они этого боятся. Учитывая, что мы живем все-таки в Москве и видим… Да, в провинции это глобальная проблема: одиночества, притеснения, убийства на этой почве», — сказал ведущий.
При этом он отметил, что получил разрешение снять передачу на тему ЛГБТ, если «сможет найти хорошую историю».
«Я считаю, что это моя задача на ближайший месяц — сделать эту историю», — пояснил он.
В ходе того же интервью, как сообщал «Рамблер», Малахов признался, что в его жизни были случаи, когда он платил женщинам за секс. Поводом для откровения стало обсуждение недавно вышедшего в эфир выпуска программы «Прямой эфир» о девушках, работающих в эскорте.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Малахов
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