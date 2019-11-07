«Без тормозов»: однокурсник Гузеевой об актрисе в молодости

Актёр отметил, что на одном курсе вместе с Гузеевой он учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии в начале 80-х годов.

«Лариса была горячая. Это ее характер. Она такая горячая и безапелляционная абсолютно женщина. Она была не закомплексованной и очень остроумной. Она всегда такая», — заявил Ваха.

Он также подчеркнул, что, когда увидел Гузееву в роли ведущей программы «Давай поженимся», заметил, что она совсем не изменилась.

«Сказал про себя: „Ну вот, Лариса. Ты все такая же. Веселая, остроумная. Женщина без тормозов“, — отметил артист.

При этом Ваха подчеркнул, что у него отношений с Гузеевой никогда не было, потому что она предпочитала мужчин „постарше“. Актёр заявил, что был для однокурсницы словно „сынок“, однако, по его словам, в разговоре с его матерью артистка говорила, что он „нормальный парень“.

Ранее, как сообщал „Рамблер“, Лариса Гузеева шокировала поклонников выложенной в Сеть фотографией откровенного наряда, в котором она отправилась на встречу с коллегами.

Актриса опубликовала снимок, на котором изображена в полупрозрачной майке и чёрной рубашке, застегнутой не до конца, чтобы продемонстрировать декольте и нижнее белье в тон. Подписчики звезды бурно отреагировали на фото, оставив под публикацией сотни комментариев.