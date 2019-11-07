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«Без тормозов»: однокурсник Гузеевой об актрисе в молодости 

Рамблер 27 минут назад
«Без тормозов»: однокурсник Гузеевой об актрисе в молодости
Фото: РИА Новости
Однокурснику Ларисы Гузеевой Артур Ваха в эфире программы «Судьба человека» рассказал, какой «горячей» актриса была в молодости. По его словам, артистка никогда не страдала от комплексов.
Актёр отметил, что на одном курсе вместе с Гузеевой он учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии в начале 80-х годов.
«Лариса была горячая. Это ее характер. Она такая горячая и безапелляционная абсолютно женщина. Она была не закомплексованной и очень остроумной. Она всегда такая», — заявил Ваха.
Он также подчеркнул, что, когда увидел Гузееву в роли ведущей программы «Давай поженимся», заметил, что она совсем не изменилась.
«Сказал про себя: „Ну вот, Лариса. Ты все такая же. Веселая, остроумная. Женщина без тормозов“, — отметил артист.
При этом Ваха подчеркнул, что у него отношений с Гузеевой никогда не было, потому что она предпочитала мужчин „постарше“. Актёр заявил, что был для однокурсницы словно „сынок“, однако, по его словам, в разговоре с его матерью артистка говорила, что он „нормальный парень“.
Ранее, как сообщал „Рамблер“, Лариса Гузеева шокировала поклонников выложенной в Сеть фотографией откровенного наряда, в котором она отправилась на встречу с коллегами.
Актриса опубликовала снимок, на котором изображена в полупрозрачной майке и чёрной рубашке, застегнутой не до конца, чтобы продемонстрировать декольте и нижнее белье в тон. Подписчики звезды бурно отреагировали на фото, оставив под публикацией сотни комментариев.
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Теги:
Шоу-бизнес , Артур Ваха , Лариса Гузеева
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