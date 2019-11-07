Сосед Сергея Жигунова рассказал о том, как развивался роман актера с Анастасией Заворотнюк.
Отношения между Жигуновым и Заворотнюк возникли на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Оба артиста тогда были несвободны.
Сосед Жигунова по даче в Абрамцево, академик Российской академии художеств Сергей Заграевский в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что стал свидетелем того, как роман с Заворотнюк изменил Жигунова.
По словам соседа, Жигунов был хорошим соседом, и у них сложились прекрасные отношения.
«Мы всегда собирались на даче, Сергей песни пел, у него любимая была «Не вешать нос!» А потом вся эта идиллия резко прекратилась», — вспомнил Заграевский.
По его словам, это произошло в тот момент, когда СМИ стали писать о романе Жигунова с Заворотнюк.
«Сергей практически перестал общаться с друзьями и соседями, только «привет-привет». Вот погрузился туда…», — сказал бывший сосед актера.
По его словам, Анастасия приезжала на дачу к Жигунову около года, детей с собой не привозила. Через год на дачу перестал приезжать и сам артист.
«Спустя время я его встречаю, он идет пешком по дороге, хотя всегда на велосипеде ездил. Я на машине ехал, остановился спрашиваю его: «Серег, привет! Что-то тебя давно не видно! Как у тебя дела?» А он как-то так безысходно говорит: «Ну, вот… Продаю дачу», — вспомнил сосед.
Продажу дачи Жигунов обосновал тем, что ему стало на ней неуютно. Кроме того, он сказал, что нуждается в деньгах.
Заграевский отметил, что Жигунов почти сразу купил новую дачу, из чего можно сделать вывод, что деньги у него были.
«Я потом понял, видимо, расставание с Настей стало сильнейшим шоком, ведь это была настоящая любовь», — сказал он.
Роман Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк продолжался с 2006 по 2008 год. Осенью 2008 года актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, Сергей Жигунов возобновил отношения с первой женой Верой Новиковой.